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DTSO ve DTB'den depremzedeler için yardım kampanyası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

26.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:35DTSO ve DTB'den depremzedeler için yardım kampanyası
Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası, ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Elazığ ve Malatya da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası organizasyonuyla yardım kampanyası başlatıldı. Kurumlardan yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulan ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezlerinin Diyarbakır Ticaret Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası hizmet binasına teslim edilmesi istendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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