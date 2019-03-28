Dü'de 2 Yılda 2 Milyon Hastaya Hizmet

Kaynak: AA

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine son 2 yılda yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin de bulunduğu 2 milyon hasta başvurdu.Sunduğu hizmet ile bölgenin "sağlık üssü" olmayı hedefleyen DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine yurt dışı ve yurt içinden 2017 ve 2018 yılında toplam 2 milyon hasta tedavi için başvuruda bulundu.Başvuranlar arasında KKTC, Irak, Azerbaycan, Norveç, Suriye, İran, Yemen, Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İsveç, Romanya ve Venezuela'dan gelen 634 hasta da tedavi oldu.Konforlu hizmet için 29 milyon 570 bin lira bütçeDÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastaları daha iyi ve konforlu hizmet vermek için 2018 yılında palyatif bakım merkezi, girişimsel radyoloji, 4 yeni göz ameliyathane ve bilgisayarlı tomografi için 3 milyon 815 bin lira yatırım yaparak hastanede iyileştirme çalışmasında bulunduklarını söyledi.Yatırımlara bu yıl da devam edeceklerini kaydeden Kadiroğlu, bu yıl yeni doğan bakım ünitesi, girişimsel nöro radyoloji, tüp bebek merkezi ve kronik yara bakım merkezi, kardiyoloji kliniği, medikal onkoloji ve organ nakli kliniği merkezlerinde kapasite artışı ve iyileştirme çalışması için 29 milyon 570 bin lira bütçe ayırdıklarını belirtti.Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamı sayesinde Türkiye'nin ve farklı ülkelerden insanların sağlık hizmeti almak için DÜ'ye başvurduğunu vurgulayan Kadiroğlu, şöyle konuştu:"Bölgemizde tesis edilen güven ve huzur ortamıyla hastanelerimize ulaşım rahatlamıştır. Hasta sayılarımızda önemli oranda artışlar söz konusu oldu. Son 2 yılda yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin de bulunduğu 2 milyon hasta başvurdu. Sağlık hizmetlerindeki memnuniyeti arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz."Çocuk göğüs yoğun bakım ünitesinin bölgenin tek donanımlı merkezi olduğunu aktaran Kadirlioğlu, hastanenin kapasite artışı için planlamalarının devam ettiğini anlattı.Kadiroğlu, "Organ nakli kliniği önemli bir merkezimizdir. 15 yatak ilave ile toplam 24 yatağa çıkaracağız. Yapılan çalışmalar ve verilen kaliteli sağlık hizmetiyle DÜ'nün tanınırlığıyla birlikte ilgi de artıyor. Yurt dışından gelen hasta sayısını da her yıl yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Hastanelerde hizmetin, kaliteli, tecrübeli akademisyenler ve sağlık çalışanları tarafından hem hızlı hem de itinayla verildiğine dikkati çeken Kadirlioğlu, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.Kadiroğlu, şöyle konuştu:"Tedavi hizmetlerimizi en kaliteli, ucuz ve hızlı şekilde yapmayı hedefliyoruz. Hastanemizin önemli bir sağlık kompleksi olması hasebiyle bunu daha da genişleterek sağlık üssü konumuna getirmek için her türlü girişimi yapmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Hastanelerimizde medikal onkoloji, kardiyoloji, beyin cerrahi, kulak burun boğaz, üroloji, genel cerrahi klinikleri başta olmak üzere dış merkezlerde gerçekleştirilemeyen, başta Irak olmak üzere birçok medikal ve cerrahi girişimler son derece başarılı bir şekilde yapılmaktadır."Bingöl'den gelen hasta Şahin Oral da ayağındaki kırık için DÜ'ye başvurduğunu anlatarak, yapılan tedaviden memnun olduklarını söyledi.Oral, "Buradaki doktorlar çok iyi. Çok memnunuz. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.Mardin'den bel fıtığı ameliyatı için gelen Şerif Akın da doktorlarının iyi olmasından dolayı DÜ'yü tercih ettiğini ve sunulan sağlık hizmetlerinden çok memnun kaldığını dile getirdi.Suriye'deki iç savaştan dolayı 7 yıldır Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Zahir Muhammed de oğlunun tedavisi için başvurdukları DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinden çok memnun kaldıklarını kaydetti.Van'dan tedavi için gelen Sevda Atılgan ise "Beni buraya sevk ettiler. Sağolsunlar çok iyi ilgilendiler. Ameliyatım başarılı bir şekilde yapıldı. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.