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DÜ'de 'Bir Kalemden Çıkan Aydınlık' etkinliği

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler tarafından 'Bir Kalemden Çıkan Aydınlık' etkinliği düzenlendi.

29.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:15DÜ'de 'Bir Kalemden Çıkan Aydınlık' etkinliği
Dicle Üniversitesi'nde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler tarafından 'Bir Kalemden Çıkan Aydınlık' etkinliği düzenlendi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şehit aileleri, STK temsilcileri, üniversite yetkilileri ve davetliler katıldı.

Dicle Üniversitesi Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü üyeleri, etkinliği öğretmenlerine olan saygı ve sevgiyi belirtmek için organize ettiklerini söyledi. Dernek üyeleri, "Temennimiz bundan sonrada böyle etkinliklerin sık sık yapılması. Her şey bir kalemden çıkar. Kalemin aydınlığından payını alamayanlar karanlık zindanlara mahkumdur. Öğretmenlerle ilgili yapılan bu etkinliğe büyük önem verip katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederiz. Ayrıca düzenlediğimiz bu etkinliğimizde bize gerekli maddi ve manevi desteği verdiği için Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkürlerimizi sunarız. Gençlere bir şey talep etmeden yardım eden kuruluşların olması gerçekten güzel bir şey" dedi.

Program kum sanatının icra edilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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