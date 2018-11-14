Dü'de Çağdaş Sanatta Engellilik Konuşuldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:13



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:13

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen dördüncüsü düzenlenen Resim Bölümü Karışık Teknik Konuşmalar'ında sanat tarihi ve çağdaş sanatta engellilik olgusu hakkında öğrencilere bilgiler verildi.Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Ferhat Özgür, beden sanatının 1970'lerde ortaya çıkmış bir kategori olsa da çağdaş sanatta engelli bedenlerin ilk örneklerinin, Hristiyanlık döneminin ilk yüz yılına kadar gittiğini söyledi. O yıllarda engelli bireylere bakışın günümüzden farklı olduğuna değinen Özgür, "Pek çok Antik Yunan düşünürleri gibi Aristo da erkeklerin türler içerisinde en üst seviyeye evrildiğini kadınların ise daha aşağıda kaldığını belirtiyor. Aristo engelli çocuklara ötenazi uygulanması ve hiçbir engelli çocuğun yaşamasına izin vermeyecek bir yasanın çıkması gerektiğini söylüyor" dedi.Hristiyanlığın yükselişinin, daha geniş engellilik yaklaşımlarını beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Ferhat Özgür, Çünkü yeni Ahitte Hz. İsa sıklıkla kör ve topallara şefkat ve merhamet gösteren, onları iyileştirebilen birisi olarak tanımlanıyordu. Günümüze geldiğimizde ise modern ve çağdaş sanatta, engellilik olgusunun farklı paradigmalar çerçevesinde yorumlanıyor. Engellilik olgusunun, hümanizmin içine serimlenmiş kalıpların bir yapıbozumu olarak dikkat çekiyor. Bilgi teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve buluşların, bedenin işlevine meydan okurken, insan bedeninin yerini tümden alacak bir başka beden henüz geliştirilememiş" diyerek günümüz sanatçılarının engellilik olgusunu eserlerinde nasıl işlediğini örneklerle anlattı.Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Resim Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay Selçuk tarafından Prof. Dr. Ferhat Özgür'e çiçek, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran tarafından ise teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE