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DÜ'de "Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlendi

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından araştırıcılara ve hayvan bakıcılarına yönelik "11 Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlendi.

07.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:56DÜ'de
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından araştırıcılara ve hayvan bakıcılarına yönelik "11 Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlendi.
Eğitimlerde farklı branşlardan 40 kişi, , Dokuz Eylül, Fırat ve Dicle Üniversitesinden gelen eğitimcilerden, deney hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, biyokimyası, anatomisi, fizyolojisi, hastalıkları, anestezi, etik kurallar, yürürlükteki mevzuat, laboratuvar işletmesi, iş sağlığı, araştırma planlama ve biyoistatistik derslerini ve pratik uygulamalar konusunda eğitimler aldı.
"Deney hayvanları biyokimyası" dersini anlatan DÜSAM Müdürü Prof. Dr. Beran Yokuş, eğitim programındaki temel amacın, katılımcılara kurs sonunda, gerekli teorik ve pratik bilgiyi aktararak deneysel çalışmalar yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak olduğunu söyledi.
Eğitim programı sonunda kursiyerlere sertifika verildi.

Dicle Üniversitesi, Yeditepe, Dicle, Güncel

Kaynak: AA

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