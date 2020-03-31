DÜ'de el ve yüzey dezenfektan üretimine başlandı

Dicle Üniversitesi korona virüsle mücadele kapsamında kendi kaynaklarıyla el ve yüzey dezenfektan üretimine başladı.



Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dezenfektan ve el dezenfektanı üretilmeye başlandı. Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilen el ve yüzey dezenfektanları kampüs ve birimleri dezenfekte etmek amacıyla kullanılıyor. Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Otludil, tüm dünyaya yayılan yeni korona virüs salgınında Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasıyla dezenfektan kullanımının önem kazandığını söyledi. Prof. Dr. Otludil, Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla standartlara uygun üretim yaptıklarını belirterek, üniversitenin dezenfektan ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA