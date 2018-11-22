Dü'de Engellilere Yönelik Seminer

Dicle Üniversitesi
(DÜ) Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile DÜ Sosyal Araştırma Merkezi desteğiyle görme engellilere yönelik tutum ve davranışlar hakkında farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi. Kalkınma Bakanlığı
tarafından SODES kapsamında finanse edilen Diyarbakır Valiliği
koordinasyonunda Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yürütülen "Beyaz Bastonla Yaşam" adlı proje kapsamında DÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile DÜ Sosyal Araştırma Merkezi desteğiyle Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda görme engellilere yönelik tutum ve davranışlar hakkında farkındalık oluşturmak için seminer yapıldı.
Seminerde, Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sarıhan tarafından "Görme Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar", Sosyal Hizmet Uzmanı Nevin Tiyenç, tarafından "Görme Engellilerin Sosyal Hayattaki Yeri", avukat Ömer Baran tarafından ise "Görme Engelli Hakları" konulu sunum yapıldı.
Etkinlikte, görme engellilerin de bir birey olduğu, onlara farklı davranılmamasına vurgu yapıldı. Sarı bantların işgalinde görme engellinin yaşayacağı zorluklara değinildi. Eğitim, sosyal yaşam ve iş ortamlarında karşılaştıkları zorluklar dile getirildi.
Seminere, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman
Alakuş, DÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Reyhan Gül Güven, DÜ Sosyal Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Ziya Gökalp,Dicle Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 12:30