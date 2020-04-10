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DÜ'de korona virüs önlemleri arttırıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri kapsamında enfeksiyon ve kontaminasyon önleme çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.

10.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:34
DÜ'de korona virüs önlemleri arttırıldı
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri kapsamında enfeksiyon ve kontaminasyon önleme çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Dicle Üniversitesi genelinde enfeksiyon ve kontaminasyon önleme çalışmaları hassasiyetle takip ediliyor. Başta hastane olmak üzere tüm girişlerde ateş ölçer, maske ve el dezenfektan önemleri uygulanıyor. Giriş yapan vatandaşlara ve personellere maske dağıtılıp elleri dezenfekte ediliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel
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