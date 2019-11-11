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DÜ'de organ bağışı sempozyumu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde hayata bağış konulu sempozyum düzenlendi.

11.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:31DÜ'de organ bağışı sempozyumu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde hayata bağış konulu sempozyum düzenlendi.

Organ bağışı bilincinin artırılması amacıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komitesi tarafından hayata bağış konulu sempozyum düzenlendi. Dicle Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, organ nakli yapılmış hastalar, personel ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, organ bağışının insanların hayatlarını kurtardığını, organ bağışında kullanılabilecek sağlıklı organların toprağa gömülmesinin büyük bir israf olduğunu söyledi.

Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, Doç. Dr. M. Uğur Çevik, Prof. Dr. Kendal Yalçın, Doç. Dr. M. Veysi Bahadır, Doç. Dr. Mehmet Hanifi Okur organ naklinin tarihçesi, beyin ölümünün tanısı, organ nakli bağışında cerrahi bakış, konularında bilgi verdi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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