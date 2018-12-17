Dü'de "Yaşam Sürecinde Başarının Formülü" Konferansı

Düzce Üniversitesi
(DÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "Yaşam Sürecinde Başarının Formülü" konferansı düzenlendi.
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, başarılı insanların birçok temel özelliği olduğunu ifade ederek bunları tutku, odaklanmak, çalışmak, zorlamak, fikirler, geliştirme, hizmet ve sebat şeklinde açıkladı.
"Başarılı insanların orkestrası, kişilerden kurulu değildir." diyen Kalaycı, "Onların orkestrası kendi bilgi, beceri, yetenek ve ruhlarından kuruludur. Başarılı kişiler, tüm bunları yöneterek muhteşem bir müzik ortaya çıkarır." dedi.
Dünyadaki birçok bilim adamı ve sanatçılar ile Yunus Emre, Aziz Sancar
gibi ülkemizin önemli şahsiyetlerinin hayat hikayelerinden örnekler sunan Kalaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak." sözüyle Atatürk'ün çalışmaya verdiği değeri de belirtti.
Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından Prof. Dr. Nurdan Kalaycı'ya plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.
Düzce Üniversitesi
Kaynak: AA