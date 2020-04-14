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DÜ'den Kovid-19'un bulaşma riskini azaltan aparat

Düzce Üniversitesi (DÜ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık çalışanlarına bulaşma riskini azaltan aparat yapıldığını bildirdi.

14.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:36
DÜ'den Kovid-19'un bulaşma riskini azaltan aparat
Düzce Üniversitesi (DÜ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık çalışanlarına bulaşma riskini azaltan aparat yapıldığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesindeki Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi'nin entübasyon işlemi sırasında cihazla entegre çalışacak şekilde işlem süresini kısaltmak, hasta konforunu artırmak ve Kovid-19 virüsünün sağlık çalışanına bulaşma riskini azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulan aparatı üreterek Nusaybin Devlet Hastanesi'ne teslim ettiği belirtildi.
Açıklamada, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların tedavi süreçlerindeki gereksinimlerinin çeşitlenmeye devam ettiği kaydedilerek, bu gereksinimlerin teçhizat boyutunun yerli ve milli imkanlarla üretilmesine yönelik farkındalık ve çabaların yoğunlaştığı vurgulandı.
Solunum cihazına gereksinim duyan hastaların entübasyon işlemi, hem işlem sırasında hasta konforunun artması hem de virüsün temas yoluyla sağlık çalışanına bulaşmasının engellenmesi açısından ek bazı aparatlara ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Nusaybin Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan entübasyon işlemi sırasında cihazla entegre çalışacak aparat, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesindeki Tasarım, Prototipleme ve Test Merkezinde tasarlanıp üretildi." ifadesi kullanıldı.
Hastanın dilinin kaldırılması ve bu yolla daha hızlı alınan kamera görüntüsünün uygun cihazlara aktarılarak, entübasyon tüpünün hızlıca ve yüksek doğrulukla konumlandırılmasını sağlayan aparatın DÜ bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılarla 4 adet basıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Nusaybin, Güncel
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