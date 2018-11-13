Dü Hastaneleri Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Aldı

Dicle Üniversitesi
(DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı.
Sağlık Bakanlığının uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için yetki belgesi alma zorunluluğu getirmesinin ardından hazırlıklarını tamamlayan DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, yetki belgesi için başvuru yaptı.
Bakanlık görevlilerince yapılan inceleme sonucunda hastane Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.
DÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal
Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası hasta kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye
'deki 68 üniversite hastanesinden yetki belgesini almaya hak kazanan 19 hastanesi arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kadiroğlu, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta kalite standartları denetiminden geçtik. Aldığımız yüksek puanla hastane olarak sağlık turizminde faaliyet gösterme yetki belgesi aldık. A sınıfı acentelerle anlaşma yaparak faaliyetlerimize başlayacağız."
Sağlık turizminin 500 milyar dolarlık bir ciroya ulaştığını aktaran Kadiroğlu, Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmetlerini ucuza sunma açısından çok avantajlı olduğunu aktardı.
Kadiroğlu, DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinin tedavi için yurt dışından gelen birçok hastaya hizmet sunduğunu vurgulayarak, "Aldığımız belgeyle bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Sağlık turizminin şehir ekonomisine çok büyük katkısı var." dedi.
Kendilerine başvuracak hastaların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Kadiroğlu, "Türkiye'de, Avrupa
ve ABD
'ye göre daha ucuz tedavi imkanı var. Bu da sağlık turizmi açısından yabancıların burayı tercih etmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.