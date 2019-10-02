Haberler » Güncel » Haber

DÜ Hastanesinde PET-CT'i ünitesi açıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser hastalığının tanısı ve tedavisinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemi PET-CT ünitesi açıldı.

02.10.2019 09:34DÜ Hastanesinde PET-CT'i ünitesi açıldı
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser hastalığının tanısı ve tedavisinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemi PET-CT ünitesi açıldı.
Rektör Prof. Dr. Talip Gül yaptığı konuşmada, ünitede kanser ön taramasıyla ilgili yeni cihazların bulunduğunu belirterek, birimde günde 15 hastaya hizmet sunulacağını söyledi.
Gül, şöyle konuştu:
"Cihaz, kanserli dokuların yerini nokta olarak saptayabilme özelliğine sahip. Bu sayede biyopsi ve parça alınması gibi uygulamaların daha doğru biçimde yapılarak, hastalığın tanılanmasına ve daha kesin sonuçlar elde edilmesine imkan sağlıyor. Cihaz kanserin yanı sıra, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, akciğer, kalp gibi hastalıkların teşhislerinde de kullanılıyor."

Dicle Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:23 Ortağını vurdu, polise teslim oldu
11:23 Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
11:22 Turizm merkezinde imara aykırı yapılar mercek altında
11:22 "Mitsubishi Electric Türkiye"de yeni görevlendirme
11:22 Hafriyat kamyonu binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu
11:22 AK Partili gençlerden, özel çocuklara ziyaret
11:22 60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor