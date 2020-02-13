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DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi

Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi.

13.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:54DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi
Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi.

Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, proje yönetimi dersi kapsamında bir yapının konut şantiyesine teknik gezi düzenledi. Teknik gezi kapsamında satış ofisi ve örnek daireler gezildikten sonra şantiye sorumluları tarafından öğrencilere, şantiyedeki işleyiş ve inşaat aşamaları hakkında bilgi verildi. - DİYARBAKIR

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Dicle Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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