DÜ Rektör Yardımcısı Şahin koronavirüsü anlattı
Düzce Üniversitesi (DÜ) Orman Fakültesinin yürüttüğü Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin (OFKS) 47'nci sayısında DÜ Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Şahin'in koronavirüsü anlattı.
11.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:02
Düzce Üniversitesi (DÜ) Orman Fakültesinin yürüttüğü Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin (OFKS) 47'nci sayısında DÜ Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Şahin'in koronavirüsü anlattı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, koronavirüsle ilgili sunum yaptı.
Şahin, sunumunda virüslerin her zaman için hayatın ve insan bedeninin içinde olduğunu belirterek, DNA ve RNA yapılarına sahip virüslerin olduğunu bildirdi.
Şahin, koronavirüsün RNA kökenli bir virüs olduğunu, etkisinin beklenenden fazla olma nedeninin yeterince dikkat edilmediğine bağladığını anlattı.
RNA virüslerinin kolay kırılıp mutasyona uğradıkları için onlarla en iyi mücadelenin bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında olduğunu ve el temizliğiyle insanlarla olan mesafe aralığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bir yılda gripten ölen insanların koronavirüsünden ölen kişilerden daha çok olduğuna, bağışıklığı güçlü ve sağlıklı kişilerin koronavirüsünden etkilenmeyeceğine işaret etti.
Şahin, farkında olmadan koronavirüsü atlatan çok fazla insan olduğunu dile getirerek, bu virüsün küçük büyük demeden herkese bulaştığını ancak akciğer sorunu olan kişilerde etkili olduğunu ve akciğer sorunu olan bu kişilerin nasıl kirli havalarda dışarı çıkmıyorlarsa salgın hastalıklar esnasında da evde kalarak virüslerden korunabileceklerini belirtti.
Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Şahin'e daha sonra Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Programa, Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayati Zengin, Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Akif Keten ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, koronavirüsle ilgili sunum yaptı.
Şahin, sunumunda virüslerin her zaman için hayatın ve insan bedeninin içinde olduğunu belirterek, DNA ve RNA yapılarına sahip virüslerin olduğunu bildirdi.
Şahin, koronavirüsün RNA kökenli bir virüs olduğunu, etkisinin beklenenden fazla olma nedeninin yeterince dikkat edilmediğine bağladığını anlattı.
RNA virüslerinin kolay kırılıp mutasyona uğradıkları için onlarla en iyi mücadelenin bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında olduğunu ve el temizliğiyle insanlarla olan mesafe aralığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bir yılda gripten ölen insanların koronavirüsünden ölen kişilerden daha çok olduğuna, bağışıklığı güçlü ve sağlıklı kişilerin koronavirüsünden etkilenmeyeceğine işaret etti.
Şahin, farkında olmadan koronavirüsü atlatan çok fazla insan olduğunu dile getirerek, bu virüsün küçük büyük demeden herkese bulaştığını ancak akciğer sorunu olan kişilerde etkili olduğunu ve akciğer sorunu olan bu kişilerin nasıl kirli havalarda dışarı çıkmıyorlarsa salgın hastalıklar esnasında da evde kalarak virüslerden korunabileceklerini belirtti.
Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Şahin'e daha sonra Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Programa, Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayati Zengin, Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Akif Keten ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Düzce Üniversitesi, İdris Şahin, Rektör, Güncel
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