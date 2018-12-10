Dü Rektörü Demircan'dan Yeni Acil Servise Ziyaret

Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeni açılacak acil servisini ziyaret etti.
Çakar, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Başhekim Yardımcıları ile çalışmaları yerinde inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni acil servisin 13 Aralık
'ta hizmete gireceğini söyledi.
Üniversiteye yakışan bir alan hazırladıklarını kaydeden Çakar, güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını belirtti.
Eski binanın artık talebe karşılık vermediğini kaydeden Çakar, şöyle konuştu:
"Burası A'dan Z'ye yenilenmiş, eski acil servisimizden en ufacık bile bir malzemenin taşınmayacağı tam donanımıyla cihazlarıyla, mobilyasıyla, bütün tasarımıyla yeni bir alan. En önemli işlerden biri giriş-çıkış. Otopark sorunu yaşayan vatandaşlarımız ciddi bir sorunla karşılaşıyorlardı. Burada hem ambulansların hem de vatandaşlarımızın park alanının geniş olduğu daha düzgün ve rahat bir alana kavuşmuş olduk. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz diyoruz ama ihtiyaç durumunda vatandaşlarımız burada çok güzel bir hizmet alacak."
Düzce Üniversitesi,Acil Servis
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:58