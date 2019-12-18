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DÜ Rektörü Gül, rektörler çalıştayına katıldı

Üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen rektörler çalıştayı tamamlandı.

18.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:20DÜ Rektörü Gül, rektörler çalıştayına katıldı
Üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen rektörler çalıştayı tamamlandı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de toplantıda yer aldı.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 'de 38 rektörün katıldığı rektörler çalıştayında, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kıyısı olan illerdeki üniversiteleri bir araya getirmeyi ve bölgesel sorunları tartışmayı amaçladıklarını anlattı. Çalıştaya katılan rektörler üniversiteler ve bölgeleri ile ilgili sorun ve çözüm odaklı sunumlar yaptı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun YÖK'e sunulacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Malatya İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Muammer Yaylalı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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