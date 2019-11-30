DÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ikinci anjiyografi cihazı kazandırılıyor

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2001 yılından itibaren bölgeye sağlık hizmeti sunan Koroner Anjiyografi Ünitesine yeni anjiyografi cihazı kazandırılacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, artan hasta talebini karşılamak ve mevcut cihazın olası devre dışı kalması durumlarında yedekleme yapmak adına 2018 yılı haziran ayında Sağlık Bakanlığından ikinci anjiyo cihazı alımı ile ilgili yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile bakanlıkta yapılan bütçe görüşmeleri sonrası ikinci bir anjiyo cihazının hastane donanım bütçesine alınmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 10 yıldır hizmet veren anjiyografi cihazına ek olarak alımı yapılacak cihazın, 2020 yılı bütçesi dahilinde alınması için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aralık ayı içinde ihaleye çıkılacak yeni cihazın yüksek teknolojiye sahip olacağı vurgulanarak, "Son yıllarda artan hasta sayısına bağlı olarak ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski anjiyografi cihazı ise yeni cihazla birlikte hizmet vermeye devam edecek. Hastanemizde alımı yapılacak ikinci anjiyografi cihazı, kalp-damar hastalıklarının tanı ve tedavisini çok daha hızlı hale getireceği gibi daha fazla hastaya hizmet verilmesini sağlayacak. Daha az radyasyon ile daha kaliteli görüntü sağlayacak olan yeni cihazda perifik damar işlemleri ve kapak replasmanı operasyonu yapılabileceği gibi konjenital hastalıklar, kapak hastalıkları ve ritim bozukluklarına müdahale edilebilecek. İkinci anjiyo cihazın hastanemize kazandırılmasının ardından inşaatı devam eden yeni yerinde anjiyo salonu ve günübirlik anjiyo servisi olarak hizmet verilecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Çakar ise hastaneye üst düzey sağlık hizmeti verebilmek için gerekli donanımı kazandırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu sayede artan hizmet talebini karşılayarak olası hasta mağduriyetlerinin önüne geçmeyi arzuladık. Hastanemiz sadece ilimize değil, bölgesine hatta bölge dışına hizmet verebilme kapasitesine erişmiş durumdadır. Hastalarımızın hizmete alınan bu yeni cihazlara ihtiyaç duymaması en büyük temennimiz olmakla birlikte, gerek duyulduğunda da il dışına çıkmadan hızlı bir şekilde hastanemizde şifa bulmaları en büyük amacımızdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA