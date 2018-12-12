Dü'ye Kalite Belgesi ve Bayrağı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastaneleri TS EN ISO9001-2015 KYS belgesi ve bayrağı aldı.DÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastanelerine eğitim öğretim, araştırma faaliyetleri ile ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti sunumu alanlarında TS EN ISO9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) belgesi ve bayrağı verildi.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin DÜ Hastaneleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, DÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastanelerinin bu belgeyi almasının TSE açısından da önemli olduğunu söyledi.Şahin, "İnsana ve insan hayatına doğrudan dokunan ve yaşam kalitesiyle ilgili mücadele veren, odağında insan olan bir alanda bir kuruluş yaptığı iş ve işlemlerin kalitesiyle ilgili bir belgelendirme faaliyeti yapıyor. Bunu sürekli iyileştireceğine dair de söz veriyor. Bu son derece önemli bir girişimdir." diye konuştu.DÜ'nün bölgesinde birçok yeniliğe öncülük ettiğini, öğrencisinin ve çalışanlarının bir ekosistem oluşturabilmesi için çok ciddi mücadeleler verdiğini söyleyen Şahin, "Bu bir takım işidir. Kalite yönetim sistemleri üst yöneticiden en alt seviyedeki çalışana kadar bütün kademelerin inanmasıyla gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de hastanelerinin bölgeye hizmet verdiğini anlattı. Hizmet kalitesini artırdıklarını, hastanelerinde 2017 yılında 203 bin 945 ameliyat yapıldığını aktaran Gül, çevre illerde yapılamayan ameliyatların hastanelerinde yapıldığını bildirdi.Gül, "Sağlık Turizmi Yetkisi belgesi de aldık. Hastalar gelmeye başladı. TSE belgesini de almada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu da sağlıkta kaliteye, hasta memnuniyetine, hasta yakınlarının ve çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini vurguladı.Sağlıkta kalitenin bir yönetim anlayışı ve hayat felsefesi olduğunu bildiren Kadiroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sağlıkta kalite konusunda verimliliğin arttırılması, maliyetlerin azaltılması, israfın azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması sürekli ve önleyici faaliyetleriyle bir iyileştirme sürecidir. İSO 9001 sağlık sektöründe en çok kullanılan kalite standartlarıdır. Hizmette sürekli, düzeltici ve iyileştirici faaliyetleri içermektedir. Başvuran kurum gerekli şartları yerine getirdiğinde bu belgeyi alabiliyor. Bu yıl sadece hastanemizi değil, çalışmalarımıza dekanlığımızı da kattık. Tıp Fakültesi sağlıkta hizmetin eğitim kısmını üstleniyor. Onun için onları da dahil ettik. Bu yıl TSE tarafından başarılı bir denetimden geçtik."Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, TS EN ISO9001-2015 KYS belgesi ve bayrağını Gül ve Kadiroğlu'na verdi.Törene, hastane yetkilileri ve çalışanları katıldı.