Dua Eden Adamın Yanına Yılan Geldi, Ne Yaptığını Kesinlikle Görmelisiniz ..!!

07 Aralık 2018 Cuma 20:07



07 Aralık 2018 Cuma 20:07

Dünya üzerindeki hayvanların en tehlikelilerinden biri olan yılanlar aynı zamanda pek çok dinde de önemli bir yere sahiptir. Örneğin Adem ile Havva olayı anlatılırken birçok dini kitapta yılanlardan da bahsedilmektedir. İslami kaynaklara göre kır hayvanlarının en hilekarı olan yılanı şeytan tüm gücünü kullanarak ikna eder ve yılan cennete girerek Hz. Adem'i kandırmanın yollarını araştırmaya başlar. Hz. Adem'i yasaklı meyveyi yemesi konusunda kandıran yılan Hz. Adem'in cennetten kovulmasına neden olur. Bunun üzerine Allah, yılana o şeytanı cennete sürünerek sen soktun o zaman dünyanın sonuna kadar sürün diye buyurmuştur. Bu olaydan sonra ise yılanlar bizim bildiğimiz şekilde sürünmeye başlamışlardır.