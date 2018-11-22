Dua Taneleri Görücüye Çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Kültürü Müzesi'nde, Türkiye'nin önemli tesbih ustaları ve koleksiyonelere ait 200 tesbih vatandaşların izlenimine sunuldu. 21 Kasım – 21 Aralık tarihine kadar 1 ay süreyle açık kalacak serginin açılış töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, tesbihin tarihinin insanlık tarihi eski olduğunu söyledi. Tesbihin islam kültüründe özel bir yerinin olduğunu da belirten Elmas, "Allah tüm eksiklik ve kusurlardan uzak dur anlamını taşıyan Subhanallah tesbihin İslamiyet'teki manasıdır. İpe dizilmiş belirli sayıda boncuktan çok özel bir anlayışın sembolüdür. Osmanlı döneminde sadrazamların Kadir gecelerinde Sultan'a tesbih ve seccade hediye etmeleri gelenek halini almıştır. Osmanlı'da tesbih zamanla sanata dönüşmüş ve ortaya eşsiz güzelliklerde tesbihler çıkmıştır. Zamanla koleksiyon malzemesi olarak muhafaza edilmeye başlayan tesbihlerin en güzelleri Türk sanatkarların elinden çıkmıştır. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

UNESCO Yaşan İnsan Hazinesi Listesi'nde yer alan Devlet Sanatçısı Hüseyin Çelik ise, tesbihlerin ipe dizilmiş boncuklardan ibaret olmadığını belirtti. Üreticileri ve koleksiyoncular için tesbihin bir hayat biçimi olduğunu söyleyen Çelik, tesbihin Osmanlı kültürüne geçmesiyle, insanlar arasında aşırı bir biçimde ehemmiyet taşıdığını söyledi. Türkiye'nin tüm dünyaya tesbih ürettiğini söyleyen sanatçı Hüseyin Çelik, "Şu anda günümüzde bizlerin yetiştirdiği çıraklar ve onların yetiştirdiği çıraklar sayesinde tesbih kültürümüz Türkiye'den tüm dünyaya yayıldı. Ülkemiz dünyanın her yerine tesbihüretir hale geldi" dedi.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak,Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Aziz Elbas sergide ürünleri bulunan sanatçılar ve koleksiyonerlere teşekkür sertifikası verdi.