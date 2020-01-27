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Dualar kabul oldu, Edirne'ye aylar sonra rahmet yağdı

Edirne'de, aylardır yağış olmaması hem çiftçileri hem de vatandaşları kara kara düşündürüyordu.

27.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:35Dualar kabul oldu, Edirne'ye aylar sonra rahmet yağdı
'de, aylardır yağış olmaması hem çiftçileri hem de vatandaşları kara kara düşündürüyordu. Geçtiğimiz Cuma günü binlerce Edirneli vatandaş, Cami'nde yağmur duası yaptı. Yaklaşık 2 ay sonra bugün ilk kez başlayan sağanak yağış ise bir anda yüzleri güldürdü.

Edirne'de, öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü kentte, kurak giden kış hem çiftçiyi hem de vatandaşları endişelendiriyordu. Bugün öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış ise yüzleri güldürdü.

"Dualarımız kabul oldu"

Edirneli vatandaşlar, "Bugün çiftçinin yüzü güldü. Herkes gübre atmak için yağmur bekliyordu. Yağmur dolayısıyla çiftçide mutlu herkes mutlu, havaların kurak gitmesi çiftçiyi de üzdü en son Selimiye'de yağmur duasına çıktılar. Dualarımız kabul oldu, yağmur başladı" ifadelerini kullandı.

Edirneli üreticiler ve çiftçiler, uzun yıllardır böyle kurak bir kışı ilk kez yaşadıklarını belirterek, geçtiğimiz Cuma günü binlerce kişinin katımıyla Selimiye Cami'nde yağmur duası yapmıştı. - EDİRNE

Selimiye Cami, Selimiye, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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