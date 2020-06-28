Dualarla sınava girdiler

Dualarla sınava girdilerANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı başladı.

28.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:15
Dualarla sınava girdiler
ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı başladı. Aileler, çocuklarını öperek ve dualarla sınava gönderdi.
Muratpaşa ilçesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde YKS'ye girecek öğrenciler okul önlerinde uzun kuyruk oluşturdu. Okul bahçesindeki görevliler öğrencilerin sınav belgelerini kontrol etti. Sınava girecek öğrenciler okul önünde bulunan dezenfektanla ellerini temizlemesinin ardından polis ekipleri tarafından arama yapılarak sınıflarına gitti. Okul önlerinde çocuklarının heyecanını paylaşan aileler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Aileler çocuklarını öperek ve dualarla sınava gönderirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri sınavların yapılacağı okul önlerinde öğrencilere su dağıttı. Bazı aileler, sıcak havanın etkisiyle ağaç altlarında gölge alanlarda oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Dualarla sınava girdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Anadolu Lisesi, Muratpaşa, Güncel, Haber

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