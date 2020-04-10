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DualSense, DualShock 4 Özelliği ile Gelecek!

PlayStation Ürün Müdürü Toshimasa Aoki yaptığı açıklamada DualSense ile ilgili önemli bir detaya değindi.

DualShock 4 Özelliği ile Gelecek!

Sony önümüzdeki dönemlerde PlayStation 5 ile karşımıza çıkacak.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
DualSense, DualShock 4 Özelliği ile Gelecek!
PlayStation Ürün Müdürü Toshimasa Aoki yaptığı açıklamada DualSense ile ilgili önemli bir detaya değindi.

DualShock 4 Özelliği ile Gelecek!

Sony önümüzdeki dönemlerde PlayStation 5 ile karşımıza çıkacak. Yeni nesil konsolla birlikte gelecek olan DualSense geçtiğimiz günlerde resmi hesaplarda paylaşılarak gözler önüne serilmişti.

DualSense, tasarımı ile kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri oklarına tutuldu. Buna karşın yayınlanan görüntülerde önemli bir detay bazı kullanıcıların dikkatini çekti.

DualShock 4 ile birlikte kontrolörlerde 3,5 mm jack yer almaya başlamıştı. Bu sayede kullanıcılar kablosuz kulaklığa gereksinim duymadan kablolu kulaklıklarını kullanabiliyor ve sessizliğin gerektiği durumlarda sesi televizyon ya da monitör yerine kulaklığa yansıtabiliyorlardı.

Buna karşın DualSense için yayınlanan görüntülerde 3,5 mm jack ile ilgili bir detayın olmadığı dikkatleri çekti.

Konu hakkında açıklama yapan PlayStation Ürün Müdürü Toshimasa Aoki, yeni nesil kontrolörde de 3,5 mm jack yuvasının yer alacağını söyledi. Yani kullanıcılar, kablolu kulaklıklarını kullanmaya devam edebilecekler. Tabii 3D Ses deneyiminin yuvadan sağlanıp sağlanamayacağı halen belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: PlayStation 5, Sony, Teknoloji
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