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Duası gerçekleşmedi diye katedraldeki sunağı taşladı

Duası gerçekleşmedi diye katedraldeki sunağı taşladıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Meksika'da Jorge (38) adlı bir kişi, duasının gerçekleşmediği iddiasıyla katedraldeki sunağın üstünde bulunan Meryem Ana resminin cam çerçevesini kırdı.

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:30
Duası gerçekleşmedi diye katedraldeki sunağı taşladı
Beril SÖNMEZ, (DHA) ? 'da Jorge (38) adlı bir kişi, duasının gerçekleşmediği iddiasıyla katedraldeki sunağın üstünde bulunan Meryem Ana resminin cam çerçevesini kırdı. Polis saldırganı gözaltına aldı.
Meksika'nın Guadalajara kentinde meydana gelen olayda, Guadalajara Katedrali'nde bir kişi, ettiği duanın gerçekleşmediği iddiasıyla sunağın üstünde bulunan Meryem Ana (Our Lady of Guadalupe) resminin cam çerçevesini kırdı. Olay katedralin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin olayı, duasının kabul olmaması nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Duası gerçekleşmedi diye katedraldeki sunağı taşladı

Meryem Ana, Meksika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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