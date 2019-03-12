12 Mart 2019, 16:04
»»

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

İstanbul Beykoz'da ölen yakınlarına dua etmek için otomobille mezarlığa giden iki genç, 3 metrelik duvardan aşağıya çakıldı. Araçta sıkışan gençleri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Beykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten uçarak ters dönen araçtaki 2 genç ölümden döndü.

3 METRELİK DUVARDAN AŞAĞI ÇAKILDILAR

Kaza saat 13.00 sıralarında Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'nda meydana geldi. İki genç otomobille ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa geldi. Duaları eden gençler mezarlıktan ayrılmak için araca bindi. Mezarlığın içindeki yolda geri manevra yaptıkları sırada otomobil geri geri kayarak 3 metre yükseklikteki duvardan aşağıya çakıldı.

GENÇLERDEN BİRİ ARAÇTA SIKIŞTI

Arabayı kullanan genç, ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Arkadaşı ise hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan genci de kurtardı.

Kale, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
X: Çakıldı ne yaaaa
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
KETOOOOOOO: Bence şarap içiyorlardı dua 'la alakası yok bunların
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MERVE CEYLAN: Farklı durum, arabada uyuşturucu içerken mezerlikta araçın el freni boşaldı. Düştü.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
DURBUNLU DAYİ: Gecmis olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz