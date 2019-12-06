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Duayen foto muhabiri İstemi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Meslekte 56. yılını dolduran Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:45
Meslekte 56. yılını dolduran gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstemi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
"Haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafından yana kullanan İstemi, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.
İstemi, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Mesleğe yeni başlayan foto muhabirlerine tavsiyelerde bulunan İstemi, "Fotoğrafı içinde hissetmesi, fotoğrafa tutkuyla bağlı olması lazım. Fotoğrafı içinde hissedenler meslekte yükseliyor, yoksa bu iş dışarıdan yüklemeyle olmuyor." dedi.
Duayen foto muhabiri İstemi, AA'nın

Milliyet, Politika

Kaynak: AA


Politika

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