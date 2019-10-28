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Duayen gazeteci Şansal Büyüka, beIN Sports'tan ayrıldı!

23 yıl boyunca yayıncı kuruluşa hizmet veren usta gazeteci Şansal Büyüka, beIN Sports'tan ayrıldı.

28.10.2019 17:34Duayen gazeteci Şansal Büyüka, beIN Sports'tan ayrıldı!

Türk sporunun duayen ismi Şansal Büyüka, uzun yıllardır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı. Sunucu Güntekin Onay, dün gece yayıncı kuruluşta birlikte görev yaptığı Büyüka'nın Türk medya sektörünün en önemli gazetecilerinden biri olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu: "Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka ile yıllarca birlikte çalıştık. Hem bu çatının altında hem daha önce. 23 yıl, daha önce eski ismiyle Lig TV'de, Digiturk ailesinde görev yaptı. Bu kanalın kurulmasında, gelişmesinde ve büyümesinde önemli pay sahibi oldu. Yine onun öncesinde Kanal D ve Kanal 6'da televizyonculuğa adım atmıştı ama çok büyük bir gazetecidir kendisi.

"BENİ BU MESLEĞE O BAŞLATTI"

Milliyet ailesinde yıllarca Namık Sevik'in ekolünden gelen bir isim olarak Türk basınına çok şeyler kattı. 70'li yıllarda muhabir olarak başlamıştı. Şansal abi Beinsports ailesinden ayrıldı. Kendisine güzel bir şekilde veda etmek istiyoruz. Beni de bu mesleğe başlattı. Muhabir olarak spiker olarak beni çok destekledi. Bu işe başlattı, sorumluluk verdi. Gelişmem için her şeyi yaptı. Kendisine şükranlarımı her zaman sundum. Her zaman saygıyla andım. Biz de Şansal abiye Beinsports ailesi olarak vedamızı bir borç biliriz."

İşte Şansal Büyüka'nın çalıştığı kurumlar

Kanal 6

Kanal D

Hürriyet

Show TV

ATV

Cine 5

Sabah

Akşam

Milliyet

Lig TV


Şansal Büyüka, beIN, TV, Spor

YORUMLAR (6)
TATO:GEL SAKARYASPORA DOĞDUĞUN TOPRAKLARA BAŞKAN OL YETER ARTIK ŞANSAL BABA BEKLİYORUZ
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MEHMET:2, emekliliğini doldurmuş zaten
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ERCAN:Genç Kardeşlerimiz Gelsin İyi Bir Karar , Görevini fazlası ile yaptı.
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VATANDAŞ:şansalı alacak para kimsede yok emekli oldu herhalde
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MEMLEKETİM:Git birazda tespih cek. Spor kurtacak sizi ahirette.
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SERKAN B.:git namaz kil. burda yorum yazmak kurtaracak seni ahirette.
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