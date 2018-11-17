Duayen Teknik Adam Metin Türel Vefat Etti

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:14



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:14

A Milli Takım eski Teknik Direktörü, Türk futbolunun duayen isimlerinden değerli spor adamı Metin Türel, kaldırıldığı hastaneye vefat etti.1977-1978 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve 2002-2003 yıllarında A2 Milli Takım Teknik Direktörlüğü yanı sıra TFF ARPEG Teknik Direktörlüğü görevlerinde bulunan ünlü teknik adam, Beşiktaş ve Trabzonspor başta çok sayıda takımda görevde alırken, Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor, PTT, Eyüp ve Taksim Spor'da kaleci olarak forma giymişti.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." - İSTANBUL