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Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı.

11.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:26
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı.
Dubai'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen, Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall'u su bastı. Dubai'nin birçok bölgesinde ulaşım durma noktasına gelirken, şiddetli yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra ve Resü'l-Hayme emirliklerinde yağış nedeniyle okulların tatil edildiği öğrenildi.
(Hamad Alnajjar/ İHA)
Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Güncel

Kaynak: İHA


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