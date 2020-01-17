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Dubai'de bir yat alev alev yandı

Dubai'nin Jumeirah sahili yakınlarındaki bir yatta çıkan yangında 3 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

17.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:06Dubai'de bir yat alev alev yandı
'nin Jumeirah sahili yakınlarındaki bir yatta çıkan yangında 3 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dubai'nin Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta yangın çıktı. Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta çıkan yangının kısa sürede sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Yatta bulunan 3 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, yangının motor arızası ve yakıt sızıntısı nedeniyle çıktığı ifade edildi. - DUBAİ

Dubai, Güncel

Kaynak: İHA

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