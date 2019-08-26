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Dubai'de 'Gelecek', 'Kahve' ve 'Parfüm' müzelerinden Kur'an Parkı'na farklı seçenekler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yerli ve yabancı turistlere parfümden kahveye, Kur'an Parkı'ndan Gelecek Müzesi'ne kadar bir çok seçenek sunuyor. Sanat alanında büyük atılımlar yapan Dubai, farklı müzelere ev sahipliği yapıyor

26.08.2019 18:00 Dubai'de 'Gelecek', 'Kahve' ve 'Parfüm' müzelerinden Kur'an Parkı'na farklı seçenekler
Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) yerli ve yabancı turistlere parfümden kahveye, Kur'an Parkı'ndan Gelecek Müzesi'ne kadar pek çok seçenek sunuyor. Sanat alanında büyük atılımlar yapan Dubai, farklı müzelere ev sahipliği yapıyor.

İslam'ı anlatan Kur'an Parkı

Geçtiğimiz aylarda insanların İslam inancını daha iyi anlamaları amacıyla Kur'an Parkı açıldı. Ziyaretçilere yeşil alan sunan bu park 60 futbol sahası büyüklüğünde. Parkın içindeki bahçelerde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen incirden sarımsağa, zeytinden nara pek çok sağlıklı ve şifalı bitkiyi keşfetmek mümkün. Mucizeler Mağarası'nda ise Kur'an-ı Kerim'de geçen yedi mucize mağaranın duvarlarına yansıtılarak ziyaretçilere gösterimli anlatılıyor.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Turizm

Kaynak: Euronews.com

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