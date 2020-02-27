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Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım

Dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Dubai'de düzenlenen gıda ve yiyecek fuarı GULFOOD 2020 Fuarı'na, Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi.

27.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:11Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım
Dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen 'de düzenlenen gıda ve yiyecek fuarı GULFOOD 2020 Fuarı'na, 'den yoğun katılım gerçekleştirildi. Fuara baklagil alanında katılan ve Türkiye'nin vazgeçilmek gıdalarından olan bulguru dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, fuarın dikkat çeken standlarından olmayı başardı.

Dubai'de düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi. Türkiye'de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve tüm dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, bu yıl 25.'si düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na katılarak büyük ilgi görmeyi başardı. 16-20 Şubat arasında Dubai'de düzenlenen GULFOOD 2020 Fuarı'na F&B ve HORECA Profesyonellerinin yanı sıra; Dernekler, ticaret organları, gıda tedarik görevlileri, restoran, kafe ve otel sahipleri, distribütörler, gıda sanayicileri ve diğer tüm gıda endüstrisi oyuncuları ve paydaşları katıldı. Fuar süresince düzenlenen tadım etkinliklerinde; bulgur pilavları, salata, köfte ve tatlı çeşitlerinden oluşan 14 farklı yemek, katılımcılara ikram edildi. - İSTANBUL

Türkiye, Dubai, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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