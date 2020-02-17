Haberler » Magazin » Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi - Magazin

Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi

Annesiyle Dubai'ye tatile giden şarkıcı Ebru Polat, otel odasında cesur mayosuyla poz verdi. Cüretkar pozunu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Her yer altın ben altın" dedi.

17.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, dün annesiyle 'ye tatile gitti. Dubai'nin en lüks otelinde kalan Polat, hesabından mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

"HER YER ALTIN BEN ALTIN"

Sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat, yoğun iş temposuna ara vererek annesiyle Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Her daim cesur pozları ve sivri çıkışlarıyla tanınan Ebru Polat, son olarak Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı. Her köşesi altın kaplama eşyaların bulunduğu bir otel odasında kalan şarkıcı, otel odasında mayosuyla poz verip "Tatil başlasın. Dubai'nin en sevdiğim oteldeyim... Her yer altın, ben altın... yorumları size bırakıyorum" dedi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ebru Polat'ın cesur pozu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Şarkıcının fotoğrafına "Hiç düşünmüyorsun kalbi olan tansiyonu olan var mı diye. Yine 10 numarasın", "Çok cesur ve güzelsin" ve "Bu fotoğrafa ne yazsak kifayetsiz kalır" gibi yorumlar yaptı.

FİLİN YANINDA POZ VERMİŞTİ

Aralık ayında yine ailesiyle Phuket Adası'na tatile giden Ebru Polat, fillerin yanında bikinisiyle poz verip yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştıŞarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradıCanlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı

Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldıEbru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi

Ebru Polat, Instagram, Dubai, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
ONE:ama gercekten ama
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
C:basitlik akıyor heryerinden . . herne gözle olursa olsun sana yakınlık duyan erkekte mide yktur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CENGİZ:salaklık bizde ki size pirim veririk sizde parayı orya goturuyorsunuz sen akıllı biz keriz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KEM:edepsiz, utanmaz, ne olacak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BILGISAYARCI:gereksız bayan
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADIMI YAZDIM:Şu pozlarda olmasa suratınıza kimse bakmicakta neyse :D
Yayından Kaldır
22 2
Cevap yaz
SMZ:şarkılarını bilen yok sadece soyunarak veya bir yerini açarak gündeme geliyor. . .
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
İSKENDER.:ET PAZARI SERGİSİ BAŞKA HÜNER YOK
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
FEYZA:Ablacim bir git isine ya, virüs pandemisi dayanmis kapiya. senin derdinde bir dert.
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
BUSE:MÜTHİŞ HABER. . . . . AYDINLANDIK.
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:56:48