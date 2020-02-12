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Dubai Elmas Borsası Başkanı Bin Selim, İsrail'deki fuara katıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Elmas Borsası Başkanı Ahmed bin Selim'in, "Dünya Elmas Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İsrail'de düzenlenen Elmas Fuarı'na katıldığı belirtildi.

12.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:28Dubai Elmas Borsası Başkanı Bin Selim, İsrail'deki fuara katıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Elmas Borsası Başkanı Ahmed bin 'in, "Dünya Elmas Haftası" etkinlikleri çerçevesinde 'de düzenlenen Elmas Fuarı'na katıldığı belirtildi.
İsrail'in i24NEWS televizyon kanalının haberine göre, Bin Selim, Tel Aviv'de düzenlenen Elmas Fuarı'na katılmak üzere 10 Şubat'ta İsrail'e geldi.
Haberde, 10 Şubat'ta başlayıp iki gün süren fuara dünyanın çeşitli yerlerinden elmas uzmanları, elmas borsası başkanları ve iş adamlarından oluşan 300 kişinin katıldığı ifade edildi.
Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Kültür ve Bakanı Miri Regev'in BAE'yi ziyaret ettiği hatırlatılan haberde ayrıca, İsrail ile BAE arasında son zamanlardaki yakınlaşmaya dikkat çekildi.
Konuya ilişkin BAE tarafından henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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