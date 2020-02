Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ'a büyük ilgi

Dünyanın en önemli ve en büyük gıda fuarı olma özelliği taşıyan ve Dubai 'de düzenlenen Gulfood 2020'ye katılan Bizce Yağ uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.Dubai Gulfood 2020'ye katılan Bizce Yağ'ın yenilikçi ürünleri dikkat çekiyor. Bizce Yağ, CEO'su Celal Kadooğlu , ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak, dünya pazarlarının etkin aktörleri arasında rol almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Dubai'de düzenlenen Gulfood 2020 Gıda Fuarı'na katılarak ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan Bizce Yağ, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve tasarıma ağırlık verdiklerini ve sürekli gelişime açık bir kurum olarak dünya yağ sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu iç ve dış pazardaki etkinliğinin arttırılması için uluslararası fuarları önemsediklerini ve katıldıkları fuarlarda firmalarının yanı sıra Türkiye'nin de tanıtımına destek verdiklerini ifade etti. Kadooğlu, Dubai Gulfood 2020 Gıda Fuarı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla ziyaretçi kabul eden firmalar arasındaki yerini sağlamlaştırdıklarını da vurguladı. Fuarda Bizce Yağ'ın yanı sıra Kadooğlu Holding bünyesinde üretimi gerçekleştirilen global markalardan Brinto, Mayra, Azime markalarının da yenilikçi ürünlerini tanıttıklarını söyleyen Kadooğlu, "Dubai'de her yıl gerçekleştirilen Gulfood, gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Kadooğlu Yağ olarak 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda, Bizce Yağ'ın yanı sıra yine bünyemizde üretilen ve her biri önemli markalar haline gelen Brinto, Mayra, Azime markalarımızın da yenilikçi ürünlerini tanıtıyoruz. Bu yıl Dubai'de özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüzle ilgili görüşme imkanı bulurken önemli işbirliklerine de adım attık" dedi."2020 Bizce Yağ için yatırım ve tanıtım yılı"Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, dünyanın birçok ülkesinden fuara katılanlarla ilişkilerini geliştirdikleri gibi yeni bağlantılarla ilgili görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. Kadooğlu, 2020 yılının kendileri için yatırım ve tanıtım yılı olacağını, yeni pazarların keşfedilmesi, mevcut pazarlarda ise pazar payının arttırılması için önemli bir yıl olduğunu belirterek, "2020 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için hepimizin kendi sektörümüzle ilgili gelişimi takip edip, teknolojiye açık olması ve dünya pazarlarında daha etkin roller üstlenebilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Kadooğlu Holding ve bünyesindeki bütün şirketler, ülke ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir ihracat ve kalkınma içinde üzerine düşenleri tüm çalışanları, paydaşları ve iş ortaklarıyla yapmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP