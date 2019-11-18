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Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor

İstanbul Havaalanı'nın tavanlarını yapan Türk şirketi, şimdi de Dubai Metrosu'nun tavanları üzerinde çalışıyor.

18.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:00Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor
Havaalanı'nın tavanlarını yapan Türk şirketi, şimdi de Metrosu'nun tavanları üzerinde çalışıyor.

Aydınlatma, asma tavan ve güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Bütem Metal, önümüzdeki yıl için 'yı mercek altına aldı. Bu alanda pek çok mega proje gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde de büyük projeleri üstlenmeyi hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, "Riyad Havalimanı'nın metal asma tavanlarını yaptık. Şu an Dubai Metrosu'nun tavanlarını yapıyoruz. Kuveyt ve Katar'da havalimanı, okul, AVM, hastane gibi farklı işler için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Bu yıl ihracat odaklı bir strateji belirlediklerinin altını çizen Keleş, "Hedefimiz mega yapıların olduğu her yerde markamızı duyurabilmek ve dünya markası haline getirebilmek. Üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Ancak şu anda metal asma tavan işimizde yurtdışı projelere odaklanmış durumdayız. Bu alanda faaliyet gösteren sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Onun dışında işlerimizin yüzde 20'lik kısmını oluşturan güneş enerjisi sistemleri alanında da üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. İran, Afganistan, Karadağ, Dubai gibi 20 ülkeye ihracatımız var. Tanklı sistemler ve panel ihracatı yapıyoruz. Yurtdışında hedef pazarımız Afrika" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Afrika, Dubai, Güncel

Kaynak: İHA

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