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Dubai'nin eski sanayi bölgesi, bugünün önde gelen sanat merkezi oldu

Bir zamanlar sadece bir sanayi bölgesi olan El Koz şimdi Dubai’nin sanat merkezi. Bölgedeki ambar duvarlarının arkasında dünya standartlarında bir sanat gizli. Nerede sanat varsa, orada hayat vardır ve burada hayat oldukça canlı.

14.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:26
Dubai'nin eski sanayi bölgesi, bugünün önde gelen sanat merkezi oldu
Bir zamanlar sadece bir sanayi bölgesi olan El Koz şimdi Dubai 'nin sanat merkezi.

Bölgedeki ambar duvarlarının arkasında dünya standartlarında bir sanat gizli. Nerede sanat varsa, orada hayat vardır ve burada hayat oldukça canlı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Dubai, Dünya
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