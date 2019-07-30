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İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu

İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un eşi Ürdün Prensesi Haya, İngiltere Yüksek Mahkeme'sine zorla evlendirme ve taciz karşısında korunma tedbiri talebiyle dava açtı.

30.07.2019 20:36
İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un eşi Ürdün Prensesi Haya İngiltere'de Yüksek Mahkeme'sine "zorla evlendirme ve taciz karşısında korunma tedbiri" talebiyle dava açtı.

Mahkeme kayıtlarından edinilen bilgiye göre, Prenses Haya bir çocuğu ile ilgili olarak "zorla evlendirmeye karşı tedbirin" yanı sıra "koruma tedbiri" başvurusunda da bulunduğu, ancak bu talebi kimin adına yaptığının bilinmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı, ardından Londra'ya geçtiği ve iki çocuğu ile burada saklandığı belirtilmişti.

Prenses Haya'nın, Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü.


İngiltere, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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