Menü
Haberler ›› genel ››Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt - Haberler

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt MUĞLA Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı.

14.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:51
Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
MUĞLA - MUĞLA Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum 'a demir attı. 15 tanker yakıt alan ultra lüks yatın 2 milyon 200 bin lira ödediği öğrenildi.
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı. Mega yatı görenler gözlerini yattan alamadı. Limana gidilen yolda park halindeki 15 tankerle, 450 bin litre yakıt getirildiği 2 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.
Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları Bayraklı "Radiant", Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dolar milyarderi Dubai şeyh Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı kaldı. Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdullah Al, Bodrum, Dubai, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor Haberler
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi