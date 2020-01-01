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Dubai yeni yılı havai fişek ve ışık gösterisiyle karşıladı

Dubai, 2020'yi havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösterilerle karşıladı.

01.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:36 Dubai yeni yılı havai fişek ve ışık gösterisiyle karşıladı
, 2020'yi havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösterilerle karşıladı.

Dubai'de binlerce kişi 2020'yi kutlamak için dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Dubai, yeni yılı Burj Khalifa'den atılan havai fişekler ve ışık gösterisi ile karşıladı. Gösteri sırasında Körfez ülkelerinin bayrakları gösterildi. Havai fişek ve ışık gösterileri dakikalarca sürerken, halk ve turistler o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. - DUBAİ

Dubai, Güncel

Kaynak: İHA

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