Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dürümcüde fritözde unutulan yağ yangına neden oldu.
13.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:46
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bir dürümcüde fritözde unutulan yağ yangına neden oldu. Dispanser sokağa girişlerin kapalı olması nedeniyle itfaiye araçları bir süre beklemek zorunda kaldı.
Olay, Dispanser Sokak Cumhuriyet Mahallesi 502 Sokak üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Kızartma yapmak için fritöze koyulan ve unutulan yağ bir süre sonra yanmaya başladı. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü. Paniğe kapılan çalışanlar işyerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sokak girişlerinde ki demir dubaların kilitli olması nedeniyle kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Kilidin açılmasıyla yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü. Dürümcüde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Olay, Dispanser Sokak Cumhuriyet Mahallesi 502 Sokak üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Kızartma yapmak için fritöze koyulan ve unutulan yağ bir süre sonra yanmaya başladı. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü. Paniğe kapılan çalışanlar işyerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sokak girişlerinde ki demir dubaların kilitli olması nedeniyle kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Kilidin açılmasıyla yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü. Dürümcüde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi