Dubaları fark etmeyen sürücü kum yığına daldı 1 ölü, 3 yaralı

Dubaları fark etmeyen sürücü kum yığına daldı 1 ölü, 3 yaralıAKSARAY'da, dubaları fark etmeyen sürücünün kullandığı otomobil, kum yığınına daldı.

14.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:53
Dubaları fark etmeyen sürücü kum yığına daldı 1 ölü, 3 yaralı
AKSARAY'da, dubaları fark etmeyen sürücünün kullandığı otomobil, kum yığınına daldı. Kazada, sürücü Süleman Dokuyucu (45) yaşamını yitirdi, eşi Selvinaz Dokuyucu (55), kızı Asya Dokuyucu (18) ile torunu Serpil Nisan Dokuyucu (1) yaralandı. Serpil Nisan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sağlık köy yolunda meydana geldi. Sağlık köyden şehir merkezine dönerken yol çalışması olan alanda dubaları fark etmeyen Süleman Dokuyucu yönetimindeki 68 EE 115 plakalı otomobil, yolun solundaki kum yığınına daldı. Kazada, Süleman Dokuyucu, eşi Selvinaz Dokuyucu, kızı Asya Dokuyucu ile torunu Serpil Nisan Dokuyucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleman Dokuyucu doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hastanede sedye üzerinde torunu Serpil Nisan'a seslenen Selvinaz Dokuyucu ses alamayınca Allahım oğlum Menderesin kuzusunu bize bağışla. Benim canımı al o yaşasın diye uzun süre gözyaşı döktü. Serpil Nisan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Dubaları fark etmeyen sürücü kum yığına daldı 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Asya, Güncel, Haber

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