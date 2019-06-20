20.06.2019 14:26
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Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler

Dublin'den İzmir'e gitmekte olan uçaktaki yolcular arasından bir çift, uçakta ilişkiye girerken yakalandı. Uçak iniş yaptığında gözaltıan alınan çift, ayrı uçaklarla Dublin'e geri gönderildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan yolcu uçağı, İzmir'e gidiyordu. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda kavga etmeye başladı. Çift daha sonra yerinden kalktı ve birlikte tuvalete gitti. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular, tuvaletten gelen tuhaf seslerle çiftin cinsel ilişkiye girdiğini anladı.

milliyet.com.tr'nin haberine göre yolcuların uçuş ekibine şikayette bulunmasıyla tuvaletteki çifte hemen müdahale edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü gerçekleşen olayda, İrlandalı olduğu tahmin edilen yabancı uykuklu çift İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı.

Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler
İzmir,3. Sayfa

YORUMLAR(1)
BLACK STONE:helal olsun aslan parçalarına tüm iman kuvvetimizle adamın belini destekliyoruz
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