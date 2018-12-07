Dudak Dolgusu Yaptıran Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı

Dudak dolgusu yaptıktan sonra dudakları şişen ve tanınmaz hale gelen 23 yaşındaki Billie Roocroft, operasyonun ne kadar riskli olduğu konusunda insanları uyarmak fotoğraflarını paylaştı.

"ENDİŞE ETME" DEDİLER AMA...

Billie, gittiği estetik merkezinde dudak dolgusu yaptıktan sonra dudakları şişmeye başladı. Operasyonu gerçekleştiren kişiye durumu anlatan talihsiz kadın, dudaklarının uyuştuğu için şiştiğini ve endişe etmemesi gerektiğini söylendi.

HEMEN DOKTORA GİTMESİNİ İSTEDİ

Ancak durum hiç de umduğu gibi olmadı. Eve gittikten sonra acı çekmeye başlayan Billie, dudaklarının fotoğraflarını çekip operasyonu gerçekleştiren kişiye gönderdi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten karşıdaki kişi, talihsiz kadına hemen doktora gitmesini söyledi.

DUDAKLARI NORMALE DÖNDÜ

Hastaneye gittikten sonra doktorların verdiği ilaçla talihsiz kadının dudakları normale döndü.

İşte genç kadının dolgu yaptırmadan önceki hali;