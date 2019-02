Dudak Kontürü Canlı Bir Görünüm Kazandırır

Söz konusu güzellik olduğunda her dönemin kendine özgü kalıpları ve standartları vardır. Ancak canlı, taze ve dolgun dudaklar, her dönemin en geçerli trendi olmayı başarır. Çünkü dudaklar güzellik algısı üzerinde oldukça etkili bir rol üstlenir. Bu noktadan hareketle Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, dudak kontürü yaptırmak için önemli nedenleri anlatıyor.

Zaman sadece akıp gitmez, giderken bizden de bir şeyler götürür. Kimi zaman cildimizdeki canlılığı, kimi zamansa dudaklarımızdaki...Çünkü yaş aldıkça dudak, eski rengini yitirerek daha solgun bir görüntüye ulaşır. Kan akışının azalması ve hücre yenilenme hızının düşmesiyle dudaklar, kırmızı/pembe görünümünü kaybeder. Zamanın yanı sıra kansızlık, vitaminsizlik, hormonal durumlar da dudak renginin kaybolmasına yol açabilir. Bu noktada devreye giren dudak kontürü, cihazlar ve bitkisel boyalar aracılığıyla gerçekleştirilen dudak içini renklendirir ve istenilen canlılığı sağlar.

DUDAK KONTÜRÜ İLE ESTETİKSİZ DOLGUNLUK MÜMKÜN

Birçok kişi doğuştan ince dudaklara sahip olabilir ya da yaş aldıkça azalan kolajene bağlı olarak dudaklar eski dolgunluğunu kaybedebilir. Yeni nesil uygulamalar sayesinde bunlar bir sorun olmaktan çıksa da birçok kişi istediği dolgun dudaklara sahip olmak için dolgu gibi estetik işlemlere başvurmaktan çekiniyor. Bu noktada pratik ve uzun vadede kalıcı çözümler sunan dudak kontürü, tamamen doğal boyalar aracılığıyla dudağı renklendiriyor, aynı zamanda dudak hattını belirginleştiriyor. Üstelik dolgu uygulamasındaki gibi deri altına değil, derinin üst kısmına yapılan bu uygulama sayesinde dudak çok daha kolay şekillendiriliyor.

DUDAK KONTÜRÜ İLE ZAMANINIZ SİZE KALIR

Zamanın bu kadar değerli olduğu günümüzde makyaj rutini hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Özellikle de çalışan kadınların her sabah erken saatlerde makyaj yapıyor olması, bu noktada kalıcı uygulamaların gerekliliğini arttırıyor. Dudak kontür uygulaması, kişiden kişiye değişse de kalıcılığı 3- 5 yıl arasında değişir ve makyaj rutininden ruj sürme işlemini çıkartır.

İDEAL DUDAK ŞEKLİNE KAVUŞURSUNUZ…

Kişinin sahip olduğu dudak şekli kimi zaman yüzün diğer parametreleriyle uyum içinde olmaz. Ancak ideal dudak şeklinin belirlenmesindeki en önemli kriter, dudağın yüz şekliyle olan uyumudur. Yüz şeklinin yuvarlak, oval ya da kalp olması, çene ve elmacık kemiklerinin spesifik özellikleri ideal dudak şeklini belirlerken mutlaka dikkate alınmalıdır. Dudak kontürü, yüze en uygun dudağın tasarlanmasını sağlayarak, ideal hattı çizer. Mevcut hataları düzelterek, dudağa simetrik bir görünüm kazandırır.

