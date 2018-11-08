Dudakları Dolgunlaştırmak İçin Bu Hareketleri Uygulayın

08 Kasım 2018 Perşembe 22:32



08 Kasım 2018 Perşembe 22:32

Dolgun dudaklar hemen her kadının güzelleşmek için ihtiyaç duyduğu özelliklerden bir tanesi. Daha dolgun dudaklara sahip olmak için illa ki bıçak altına yatmak gerekmiyor. Bazı egzersizler ve doğal kürlerle dudaklarınıza çekici bir dolgunluk verebilirsiniz.Şimdi göstereceğimiz hareketleri yapmadan önce bir bardak su içmenizi tavsiye ederiz. Vücut susuz iken yapılan yüz hareketleri ciltte kırışıklıklara neden olabilir. Ardından dudaklarınıza nemlendirici dudak kremi sürün. Böylece hareketleri yaparken dudak derisinde çatlak oluşmasını engelleyebilirsiniz. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra dudak dolgunlaştırıcı hareketlere geçebiliriz.