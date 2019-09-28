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DÜDAM Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendi

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimi başarı ile tamamladı.

28.09.2019 11:00DÜDAM Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendi
Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimi başarı ile tamamladı.

Yaptığı çalışmalarla ve verdiği eğitimlerle Düzce'ye, bölgeye ve ülkemize önemli katkılar sunan Merkez, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik kapsamında denetlendi. Üretim alanları, deney ve araştırma laboratuvarları hijyen ve yeterlilik bakımından denetçilerden tam not alan DÜDAM, bilime ve akademik camiaya hizmet etmeye devam ediyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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