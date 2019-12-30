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Düden'den tarih fışkırıyor

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Düden Şelalesi, içerisindeki antik kalıntılarla tarihe ışık tutuyor.

30.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:04 Düden'den tarih fışkırıyor
Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Düden Şelalesi, içerisindeki antik kalıntılarla tarihe ışık tutuyor. Şelale sınırları içindeki M.Ö 2 ve 7'nci yüzyıla ait antik zeytinyağı işliği ve antik mezarlar Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile ilk kez resmi kayıt altına alındı.

ilçesi sınırları içinde bulunan kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, doğal güzelliğinin yanında ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre antik dönemde bu bölgedeki Lyrboton Kome Köyü'ne ait nekropol (mezarlık alanı) ve zeytinyağı işliği Düden Şelalesi sınırları içerisindeydi. Şelale alanı içinde yer alan milattan önce ikinci ve yedinci yüzyıla ait birçok tarihi eserin bugüne kadar kayıt altına alınmadığı belirlendi. Eserlerle ilgili ziyaretçilere yönelik bir bilgilendirme de bulunmuyordu.

Şelale içerisindeki kalıntılar Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından koruma altına alındı. ANSET yetkilileri bugüne kadar duyarsız kalınan tarihi alanla ilgili resmi temasları başlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müzesi yetkilileriyle ortak bir çalışma yapıldı. Antik mezarlar ve zeytinyağı işliği alanı yapılan incelemelerin ardından ilk kez resmi kayıt altına alındı. ANSET tarafından tarihi kalıntıların etrafına şerit çekildi, gelen ziyaretçiler için bilgilendirme panoları koyuldu. Panolar, eserlere olan ilgiyi artırdı. Muhteşem doğal güzelliğin tarihle buluştuğu Düden Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. - ANTALYA

Düden Şelalesi, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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