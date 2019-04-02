Dudu Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN ÇARŞAMBA belediye başkan adayı olan Dudu Öztürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN ÇARŞAMBA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Dudu Öztürk isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN ÇARŞAMBA adayı Dudu Öztürk kimdir? DP SAMSUN ÇARŞAMBA adayı Dudu Öztürk yüzde kaç oy aldı?

Dudu Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN ÇARŞAMBA belediye başkan adayı olarak gösterilen Dudu Öztürk ÇARŞAMBA ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. ÇARŞAMBA ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Dudu Öztürk adlı DP adayı toplamda 466 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN ÇARŞAMBA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.